Lotito piazza il ‘colpo’ da trenta milioni per la Lazio: i dettagli (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Lazio porta a casa 30 milioni in tre anni con il nuovo main sponsor: Binance, piattaforma di scambio di criptovalute e asset digitali nata nel 2017. Il meccanismo dei fan token continua ad essere una nuova frontiera economica per i club della serie A. L’Inter e la Roma rispettivamente con Socios e Digitalbits hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laporta a casa 30in tre anni con il nuovo main sponsor: Binance, piattaforma di scambio di criptovalute e asset digitali nata nel 2017. Il meccanismo dei fan token continua ad essere una nuova frontiera economica per i club della serie A. L’Inter e la Roma rispettivamente con Socios e Digitalbits hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lotito piazza il 'colpo' da trenta milioni per la Lazio: i dettagli SerieANews Lazio, Binance nuovo sponsor di maglia. In arrivo il fan token Accordo di durata biennale dal valore di 30 milioni di euro. È la prima squadra di calcio a lanciare il proprio token sulla piattaforma creata da Changpeng Xhao ...

