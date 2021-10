Los Angeles, porto sempre aperto per cercare di smaltire i ritardi nella gestione merci. Yellen: “Lo shopping di Natale non è a rischio” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Porti che si bloccano….e porti che si aprono. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che il porto di Los Angeles, come già quello di Long Beach, inizierà a funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per alleviare i “colli di bottiglia” che stanno rallentando la ripresa economica. E che grandi aziende come Walmart, Fedex e Ups hanno accettato di trasportare le merci in tutto l’arco della giornata. Un primo passo importante perché l’intero sistema dei trasporti Usa lavori al pieno ritmo di 24 ore al giorno, ha detto Biden. I porti della California meridionale sono generalmente aperti nei giorni feriali dalle 8 alle 17 e dalle 18 alle 3 del mattino. Il sabato sono aperti ad orario limitato mentre sono fermi la domenica. “Se il settore privato non intensificherà i suoi sforzi, l’amministrazione userà iniziative federali per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Porti che si bloccano….e porti che si aprono. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che ildi Los, come già quello di Long Beach, inizierà a funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per alleviare i “colli di bottiglia” che stanno rallentando la ripresa economica. E che grandi aziende come Walmart, Fedex e Ups hanno accettato di trasportare lein tutto l’arco della giornata. Un primo passo importante perché l’intero sistema dei trasporti Usa lavori al pieno ritmo di 24 ore al giorno, ha detto Biden. I porti della California meridionale sono generalmente aperti nei giorni feriali dalle 8 alle 17 e dalle 18 alle 3 del mattino. Il sabato sono aperti ad orario limitato mentre sono fermi la domenica. “Se il settore privato non intensificherà i suoi sforzi, l’amministrazione userà iniziative federali per ...

