Los Angeles, il porto è in tilt: decine di navi bloccate in attesa di scaricare le merci – Video

Continua la congestione delle navi, bloccate al largo del porto di Los Angeles. Il collo di bottiglia che persiste ormai da mesi è il risultato di più fattori. Le restrizioni pandemiche hanno bloccato la produzione e le rotte commerciali, mentre i fornitori non riescono a stare al passo con l'aumento della domanda di beni. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che il porto di Los Angeles garantirà un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assicurare che gli americani possano ottenere le merci di cui hanno bisogno.

