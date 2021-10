Loredana Berté: in arrivo a novembre il nuovo album (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriverà il prossimo 5 novembre il nuovo album di Loredana Berté e si intitolerà Manifesto. Tra i vari brani ci saranno varie collaborazioni con diversi artisti contemporanei tra cui un duetto con Fedez, uno con J-Ax e uno con Nitro. Loredana Berté sta per tornare: dopo i diversi successi sfornati negli ultimi anni e che hanno segnato una grande rinascita per l’artista, è in arrivo a novembre il suo nuovo album che si intitola Manifesto. Il disco uscirà il prossimo 5 novembre e sarà composto da dieci tracce quasi tutte inedite, alcune delle quali ospitano featuring con artisti della scena musicale più seguiti dalle nuove generazioni come J-Ax, Fedez e Nitro. L’annuncio ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriverà il prossimo 5ildie si intitolerà Manifesto. Tra i vari brani ci saranno varie collaborazioni con diversi artisti contemporanei tra cui un duetto con Fedez, uno con J-Ax e uno con Nitro.sta per tornare: dopo i diversi successi sfornati negli ultimi anni e che hanno segnato una grande rinascita per l’artista, è inil suoche si intitola Manifesto. Il disco uscirà il prossimo 5e sarà composto da dieci tracce quasi tutte inedite, alcune delle quali ospitano featuring con artisti della scena musicale più seguiti dalle nuove generazioni come J-Ax, Fedez e Nitro. L’annuncio ...

Advertising

VoceSpettacolo : Loredana Berté annuncia l’uscita di nuovo album di inediti - sonikmusicnet : Ora in onda: LOREDANA BERTE´ - LA GOCCIA - BigFabi_ : miriana trevisan si è trasformata in loredana bertè e niente. legend ?? #gfvip - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Loredana Bertè - Sei bellissima (feat. Alessandra Amoroso) - dvcaradonna : @sono_selvatica Un alieno. Oppure è scappato da casa di Loredana Bertè. -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Berté Star in the star, finale/ Diretta, ospiti e vincitore: da Tatangelo a Spagna ... vengono in pace" Gli ospiti della finale di Star in the star: lo show nello show La finale di Star in the star vedrà Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina sfidarsi in una serie di manche ...

Loredana Bertè, nel nuovo album "Manifesto" duetti con Fedez e J - Ax MILANO " Esce il 5 novembre il nuovo album "Manifesto" di Loredana Bertè. Questa la tracklist: 1."Bollywood", 2. "Lacrime in limousine" feat. Fedez, 3. "Ho smesso di tacere", 4. "Florida" feat. Nitro, 5. "Dark lady", 6. "Figlia di?", 7. "Chi non muore si ...

Loredana Bertè sta male, previsto intervento chirurgico: salta la prima data del tour IL GIORNO ... vengono in pace" Gli ospiti della finale di Star in the star: lo show nello show La finale di Star in the star vedrà Lady Gaga,Bertè, Michael Jackson e Mina sfidarsi in una serie di manche ...MILANO " Esce il 5 novembre il nuovo album "Manifesto" diBertè. Questa la tracklist: 1."Bollywood", 2. "Lacrime in limousine" feat. Fedez, 3. "Ho smesso di tacere", 4. "Florida" feat. Nitro, 5. "Dark lady", 6. "Figlia di?", 7. "Chi non muore si ...