L'Oréal Italia: Osservatorio Beauty, 'bellezza e cura della persona, italiane prime per interesse in Europa' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - L'Oréal Italia lancia il nono appuntamento dell'Osservatorio Beauty: grande coinvolgimento delle donne Italiane per il mondo del Beauty con una media dei dati superiore a quella europea. L'Osservatorio è realizzato in collaborazione con il dipartimento Consumer Market Insight di L'Oréal Italia che quotidianamente si occupa di produrre e coordinare ricerche quali-quantitative per approfondire la conoscenza sui consumatori. La fonte utilizzata è Ipsos Beauty Track (2020 e precedenti edizioni) e i Paesi coinvolti sono: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (per ogni Paese il campione è di circa 3.000 donne 15- 70enni, rappresentative delle donne del rispettivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - L'lancia il nono appuntamento dell': grande coinvolgimento delle donnene per il mondo delcon una media dei dati superiore a quella europea. L'è realizzato in collaborazione con il dipartimento Consumer Market Insight di L'che quotidianamente si occupa di produrre e coordinare ricerche quali-quantitative per approfondire la conoscenza sui consumatori. La fonte utilizzata è IpsosTrack (2020 e precedenti edizioni) e i Paesi coinvolti sono:, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (per ogni Paese il campione è di circa 3.000 donne 15- 70enni, rappresentative delle donne del rispettivo ...

Advertising

fisco24_info : L’Oréal Italia: Osservatorio Beauty, 'bellezza e cura della persona, italiane prime per interesse in Europa': L’Oré… - StraNotizie : L’Oréal Italia: Osservatorio Beauty, 'bellezza e cura della persona, italiane prime per interesse in Europa' - italiaserait : L’Oréal Italia: Osservatorio Beauty, ‘bellezza e cura della persona, italiane prime per interesse in Europa’ - CCabello_Italia : “La skincare è la cosa più importante per me e bere molta acqua fa davvero una grande differenza per la mia pelle.”… - CCabello_Italia : 'Ieri sono arrivata a Parigi e ho pensato subito, 'Oh, ho bisogno di un rossetto rosso', e ho usato il L'Oreal Colo… -

Ultime Notizie dalla rete : Oréal Italia Il claim 'Perché voi valete' di L'Oréal Paris compie 50 anni e il brand lo festeggia con uno spot ...e forza diventando un modello per le altre e amplificando il messaggio di autostima di L'Oréal ... McCann Worldgroup Italia ha curato la creatività e lo sviluppo strategico del progetto realizzando ...

L'Oréal Paris celebra il valore di tutte le donne Per L'Oréal Paris ogni storia è importante e merita di essere raccontata per celebrare il valore di ... E tutto questo da 50 anni! McCann Worldgroup Italia ha curato la creatività e lo sviluppo ...

Malattie rare, via libera della Commissione Sanità del Senato al Testo Unico AboutPharma ...e forza diventando un modello per le altre e amplificando il messaggio di autostima di L'... McCann Worldgroupha curato la creatività e lo sviluppo strategico del progetto realizzando ...Per L'Paris ogni storia è importante e merita di essere raccontata per celebrare il valore di ... E tutto questo da 50 anni! McCann Worldgroupha curato la creatività e lo sviluppo ...