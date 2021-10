L’Oms: «Indaghiamo ancora sull’origine del Coronavirus, l’ipotesi del laboratorio non si può escludere» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che tutte le ipotesi sull’origine del Coronavirusdevono essere verificate. Anche quella della fuoriuscita dal laboratorio. Che non è stata ancora categoricamente esclusa. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Tedros torna sull’ipotesi del laboratorio e sulle critiche ricevute in questi anni di pandemia. Una delle accuse è stata quella di avere mandato a indagare a Wuhan un gruppo di scienziati ben accetti alle autorità di Pechino. I quali hanno avuto accesso solo parziale ai dati di laboratorio e hanno poi stabilito che la probabilità maggiore dell’origine sta nel passaggio da animale a uomo, lasciando aperto solo uno spiraglio all’ipotesi ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che tutte le ipotesideldevono essere verificate. Anche quella della fuoriuscita dal. Che non è statacategoricamente esclusa. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Tedros torna suldele sulle critiche ricevute in questi anni di pandemia. Una delle accuse è stata quella di avere mandato a indagare a Wuhan un gruppo di scienziati ben accetti alle autorità di Pechino. I quali hanno avuto accesso solo parziale ai dati die hanno poi stabilito che la probabilità maggiore dell’origine sta nel passaggio da animale a uomo, lasciando aperto solo uno spiraglio al...

