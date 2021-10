Lo spettacolo della tripla A europea (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con il bond legato alla transizione ecologica da 12 miliardi e durata 15 anni, collocato lunedì con domanda 11 volte superiore all’offerta, l’Unione europea è la prima emittente green del mondo. Globalmente ci sono circa mille miliardi di obbligazioni verdi emessi da 49 paesi in 29 valute. Quelle europee rappresentano già il 53 per cento, e l’euro è la prima valuta seguita dal dollaro e dallo yuan. Molti analisti vi scorgono i rischi di una bolla, il che non ha scoraggiato i sottoscrittori: la domanda è stata di 135 miliardi, nonostante i 15 anni di scadenza e un rendimento dello 0,435 per cento, appetibile rispetto agli equivalenti Bund tedeschi (0,109) ma meno onerosi per i debitori dei T-Bond americani e dei Btp italiani, entrambi a rendimento netto del 2,25. Ma al di là delle analisi finanziarie il vero dato è politico. Dopo decenni di feroci contrasti tra ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con il bond legato alla transizione ecologica da 12 miliardi e durata 15 anni, collocato lunedì con domanda 11 volte superiore all’offerta, l’Unioneè la prima emittente green del mondo. Globalmente ci sono circa mille miliardi di obbligazioni verdi emessi da 49 paesi in 29 valute. Quelle europee rappresentano già il 53 per cento, e l’euro è la prima valuta seguita dal dollaro e dallo yuan. Molti analisti vi scorgono i rischi di una bolla, il che non ha scoraggiato i sottoscrittori: la domanda è stata di 135 miliardi, nonostante i 15 anni di scadenza e un rendimento dello 0,435 per cento, appetibile rispetto agli equivalenti Bund tedeschi (0,109) ma meno onerosi per i debitori dei T-Bond americani e dei Btp italiani, entrambi a rendimento netto del 2,25. Ma al di là delle analisi finanziarie il vero dato è politico. Dopo decenni di feroci contrasti tra ...

