“Lo farà nelle prossime ore”. Draghi, tutto pur di impedire il caos: dopo il vertice, la mossa della disperazione? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matteo Salvini aveva provato a chiedere tamponi gratuiti per i lavoratori non vaccinati, ricevendo un netto diniego da parte di Mario Draghi, ma adesso anche i sindacati stanno cercando di ammorbidire la posizione del presidente del Consiglio. Il quale non sembra però intenzionato a cedere: la sua linea è chiara, non è giusto favorire no-vax che non hanno deliberatamente voluto partecipare allo sforzo collettivo. dopo il faccia a faccia con il leader leghista, oggi Draghi ha ricevuto a Palazzo Chigi i sindacati, tra cui Maurizio Landini, che ha espresso preoccupazione in vista di venerdì 15 ottobre, quando il Green Pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori: “Abbiamo colto l'occasione per segnalare al governo - ha dichiarato il segretario della Cgil - la necessità di un abbassamento molto forte del costo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matteo Salvini aveva provato a chiedere tamponi gratuiti per i lavoratori non vaccinati, ricevendo un netto diniego da parte di Mario, ma adesso anche i sindacati stanno cercando di ammorbidire la posizione del presidente del Consiglio. Il quale non sembra però intenzionato a cedere: la sua linea è chiara, non è giusto favorire no-vax che non hanno deliberatamente voluto partecipare allo sforzo collettivo.il faccia a faccia con il leader leghista, oggiha ricevuto a Palazzo Chigi i sindacati, tra cui Maurizio Landini, che ha espresso preoccupazione in vista di venerdì 15 ottobre, quando il Green Pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori: “Abbiamo colto l'occasione per segnalare al governo - ha dichiarato il segretarioCgil - la necessità di un abbassamento molto forte del costo del ...

Advertising

BentivogliMarco : Nelle prossime 48h chi pesca nel torbido farà di tutto per far saltare i nervi. Come se l'obbligo del #greenpass… - davidgreco : @brubenasich @StefanoPutinati Da un PdC come Draghi mi aspetterei un po' più di coerenza nelle norme. L'obbligo del… - dei_alba : RT @BentivogliMarco: Nelle prossime 48h chi pesca nel torbido farà di tutto per far saltare i nervi. Come se l'obbligo del #greenpass fos… - _alvysinger : RT @BentivogliMarco: Nelle prossime 48h chi pesca nel torbido farà di tutto per far saltare i nervi. Come se l'obbligo del #greenpass fos… - PpPagliaro : RT @BentivogliMarco: Nelle prossime 48h chi pesca nel torbido farà di tutto per far saltare i nervi. Come se l'obbligo del #greenpass fos… -

Ultime Notizie dalla rete : farà nelle Vince la coppia: 5 consigli per migliorare l'intesa ...il compagno meno preparato (e succede anche nelle partitelle di allenamento, perché tutti vogliono vincere) e la partita si sposta interamente da un lato del campo. A quel punto, il più forte farà il ...

Processo Regeni, al via la discussione in Corte d'Assise Se anche la corte d'Assise farà sua questa impostazione il processo potrà proseguire con gli ...sono arrivate conferme sul fatto che i servizi segreti cairoti avevano pianificato i depistaggi già nelle ...

Fa freddo, e farà ancora più freddo: da domani sera tre notti di brinate nelle valli l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige ...il compagno meno preparato (e succede anchepartitelle di allenamento, perché tutti vogliono vincere) e la partita si sposta interamente da un lato del campo. A quel punto, il più forteil ...Se anche la corte d'Assisesua questa impostazione il processo potrà proseguire con gli ...sono arrivate conferme sul fatto che i servizi segreti cairoti avevano pianificato i depistaggi già...