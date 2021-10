LIVE – Bollettino oggi | giovedì 14 ottobre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ile lain tempo reale della giornata in Italia con tutti gli aggiornamenti sul numero deiin Italia, per quanto concerne l’emergenza coronavirus nella giornata di142021. Prosegue ancheil monitoraggio dei dati per quanto riguarda l’emergenza sul territorio. Di seguito vi proponiamo tutti i numeri: Sportface.it vi propone i dati in tempo reale. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADi seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*: *i ‘nuovi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi ...