L’Italkarate apre un nuovo ciclo | Valdesi direttore tecnico della Nazionale Italiana

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ostia – Il più titolato al mondo ora guiderà ladi karate. Luca, tre volte campione mondiale in squadra e tre volte iridato individualmente in quel suo kata dell’incanto (leggi qui), dell’entrare completamente nell’esercizio e ritrovarsi sul tatami poi (sensazioni di una perfetta performance) al termine dell’esibizione sportiva, di risultati straordinari che hanno portato l’Italia a vincere molteplici trofei e numerose medaglie, di crescita collettiva per il movimento e del sogno di praticare il karate col cuore e con la concentrazione di un Samurai, sarà ildelFijlkam. Siuna nuova era, dopo l’importante periodo storico guidato dal Prof. Aschieri, del karate ...