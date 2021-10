L’Ispettore Coliandro 9 ci sarà? Ancora nessuna conferma, ma… (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Ispettore Coliandro 9 ci sarà? È ciò che si chiedono gli spettatori dopo aver visto il finale dell’ottava stagione. Il personaggio interpretato da Giampaolo Morelli piace al pubblico per il suo essere goffo e imbranato, anche un po’ piacione. In ogni caso, abile nel cacciarsi nei guai quanto a risolvere i casi più complicati. Lo scrittore e ideatore della fiction Carlo Lucarelli ha ammesso che non è facile scrivere un personaggio come Coliandro, e ogni anno c’è sempre una nuova sfida da affrontare. “I fan pretendono, intimano e minacciano di essere stupiti, tutte le volte e sempre di più”, ha affermato nelle note d’autore. Nelle parole di Lucarelli c’è l’intenzione di voler proseguire con nuove storie, ma non si è sbilanciato più di tanto. Invece, i registi della fiction, i Manetti Bros, sono stati più aperti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)9 ci? È ciò che si chiedono gli spettatori dopo aver visto il finale dell’ottava stagione. Il personaggio interpretato da Giampaolo Morelli piace al pubblico per il suo essere goffo e imbranato, anche un po’ piacione. In ogni caso, abile nel cacciarsi nei guai quanto a risolvere i casi più complicati. Lo scrittore e ideatore della fiction Carlo Lucarelli ha ammesso che non è facile scrivere un personaggio come, e ogni anno c’è sempre una nuova sfida da affrontare. “I fan pretendono, intimano e minacciano di essere stupiti, tutte le volte e sempre di più”, ha affermato nelle note d’autore. Nelle parole di Lucarelli c’è l’intenzione di voler proseguire con nuove storie, ma non si è sbilanciato più di tanto. Invece, i registi della fiction, i Manetti Bros, sono stati più aperti ...

