Lippi: “Mondiale ogni due anni? Proposta non seria, lasciamo perdere” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “C’è già una competizione importante ogni due anni, in alternanza Mondiale ed Europeo con la Coppa America. Con l’aggiunta della Champions League a ogni stagione. Come può essere seria una discussione di questo tipo? lasciamo perdere…“. Una posizione netta quella di Marcello Lippi, ct della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, circa la Proposta della Fifa di disputare il Mondiale ogni due anni. “Le soste per le Nazionali influenzano molto i vari campionati, soprattutto per chi ha diversi sudamericani in squadra” ha aggiunto Lippi nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport. “La colpa credo che sia delle confederazioni che non hanno voluto ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) “C’è già una competizione importantedue, in alternanzaed Europeo con la Coppa America. Con l’aggiunta della Champions League astagione. Come può essereuna discussione di questo tipo?…“. Una posizione netta quella di Marcello, ct della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, circa ladella Fifa di disputare ildue. “Le soste per le Nazionali influenzano molto i vari campionati, soprattutto per chi ha diversi sudamericani in squadra” ha aggiuntonell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport. “La colpa credo che sia delle confederazioni che non hanno voluto ...

