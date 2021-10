L’Inps paga il conto del Covid. Rosso a fine anno per 904 milioni. Approvato il nuovo bilancio di previsione. L’Istituto si è fatto carico di molti costi straordinari (Di giovedì 14 ottobre 2021) La pandemia presenta il conto alL’Inps, L’Istituto che ha gestito due anni difficilissimi facendosi pure carico di sostenere milioni di lavoratori e imprese. A dicembre prossimo il disavanzo patrimoniale stimato è di 904 milioni, come si legge nella nota di assestamento al bilancio di previsione Approvato dal Civ. Il dato è dovuto al risultato economico di esercizio negativo per 15,4 miliardi. La situazione patrimoniale netta al 31 dicembre 2020 risultava positiva per 14.559 milioni di euro. IL PUNTO. La nota di assestamento tiene conto del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 ma non della Nadef approvata dal Governo il 29 settembre scorso. Nel dare il via libera, il Consiglio di Indirizzo e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) La pandemia presenta ilalche ha gestito due anni difficilissimi facendosi puredi sosteneredi lavoratori e imprese. A dicembre prossimo il disavanzo patrimoniale stimato è di 904, come si legge nella nota di assestamento aldidal Civ. Il dato è dovuto al risultato economico di esercizio negativo per 15,4 miliardi. La situazione patrimoniale netta al 31 dicembre 2020 risultava positiva per 14.559di euro. IL PUNTO. La nota di assestamento tienedel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 ma non della Nadef approvata dal Governo il 29 settembre scorso. Nel dare il via libera, il Consiglio di Indirizzo e ...

