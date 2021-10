L’incubo di una 18enne di Ardea: pedinata dallo stesso anziano che l’aveva palpeggiata quindici giorni fa (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ stato ricostruito il quadro attorno all’inquietante episodio avvenuto stamattina ad Aprilia che ha visto protagonista suo malgrado una giovane studentessa di 18 anni. La ragazza, di Ardea ma frequentante la scuola nella città pontina, ha chiamato stamattina i Carabinieri dopo essersi accorta di essere seguita da un uomo anziano, lo stesso che appena quindici giorni fa l’aveva palpeggiata nei pressi di una fermata del bus in centro. Aprilia: studentessa di Ardea pedinata e seguita dallo stesso anziano, quindici giorni fa le molestie su una panchina La 18enne non ha avuto dubbi. L’uomo era lo stesso che il 30 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ stato ricostruito il quadro attorno all’inquietante episodio avvenuto stamattina ad Aprilia che ha visto protagonista suo malgrado una giovane studentessa di 18 anni. La ragazza, dima frequentante la scuola nella città pontina, ha chiamato stamattina i Carabinieri dopo essersi accorta di essere seguita da un uomo, loche appenafanei pressi di una fermata del bus in centro. Aprilia: studentessa die seguitafa le molestie su una panchina Lanon ha avuto dubbi. L’uomo era loche il 30 ...

