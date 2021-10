Libano, almeno 3 morti nelle proteste di Beirut. Spari nelle strade della capitale – I video (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci sarebbero almeno 3 morti e 9 feriti nelle proteste di Hezbollah e del movimento sciita Amal in corso a Beirut, in Libano, contro il giudice a capo dell’indagine sull’esplosione nel porto della città, avvenuta il 4 agosto 2020. Secondo altre fonti, le vittime potrebbero essere due. Sono centinaia i manifestanti che si sono dati appuntamento alla rotonda Tayyoune, nella parte sud della città, per dirigersi verso il palazzo di giustizia, poco lontano. Ripetute raffiche di fucili automatici sono state esplose da esponenti di Amal, movimento guadato dal presidente del parlamento Nabih Berri. October 14, 2021 Gli Spari di kalashnikov sono stati uditi in tutta la zona vicina di Badaro e Tayyoune. Secondo quanto ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci sarebberoe 9 feritidi Hezbollah e del movimento sciita Amal in corso a, in, contro il giudice a capo dell’indagine sull’esplosione nel portocittà, avvenuta il 4 agosto 2020. Secondo altre fonti, le vittime potrebbero essere due. Sono centinaia i manifestanti che si sono dati appuntamento alla rotonda Tayyoune, nella parte sudcittà, per dirigersi verso il palazzo di giustizia, poco lontano. Ripetute raffiche di fucili automatici sono state esplose da esponenti di Amal, movimento guadato dal presidente del parlamento Nabih Berri. October 14, 2021 Glidi kalashnikov sono stati uditi in tutta la zona vicina di Badaro e Tayyoune. Secondo quanto ...

