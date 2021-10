“L’ho visto…” L’apparizione al GF Vip 6 fa ‘gelare’ i vipponi È successo dopo il gesto di Giucas Casella

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021)è uno degli illusionisti più famosi d’Italia. È arrivato alnegli anni Ottanta, quando ospite di alcune trasmissioni televisive tra cui Domenica In è stato in grado di ipnotizzare non solo il pubblico presente all’interno del programma, ma anche quello a casa. Al GF Vip 6 il concorrente ha raccontato del suo passato e di come si sia accorto dei suoi poteri e nella notte ha organizzato una sorta di seduta spiritica per ‘trasferire’ i suoi poteri anche ad alcune concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda in prima serata su Canale 5. Come riporta Biccy.it questa notte il gruppetto composto da Miriana Trevisan, Lulù e Jessica Selassiè, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi esi sono riuniti per parlare di previsioni del futuro e magia e ...