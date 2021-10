“L’ha notata subito” Noemi Baratto | chi è e cosa fa la nuova riccia corteggiatrice di UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Come anticipato da Maria De Filippi in questaedizione di “Uomini e Donne” sono diverse le novità. Soprattutto cambia il target di tronisti e corteggiatori, non più influencer ma gente comune. E sicuramente risponde a questo profilo Matteo Fioravanti, il tronista che si è presentato così nello studio del popolare dating show in onda su Canale5 dalle 14:45. “Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà e cinque figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”. Proprio Matteo ha fatto recentemente la sua scelta. Decisione arrivata in modo forse inatteso e alla quale ha contribuito anche una chiacchierata del giovane con l’autrice Raffaella Mennoia. Dunque Matteo Fioravanti ha scelto, ma chi è ...