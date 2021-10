Letta: “Sabato è l’Italia intera che si deve unire attorno alla Costituzione” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Sabato è l’Italia intera che si deve unire attorno alla Costituzione e al rifiuto della violenza fascista. Per questo, Sabato saremo con i sindacati in Piazza San Giovanni non con simboli di partito ma con il tricolore”. Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in riferimento alla manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 16 ottobre. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “che sie al rifiuto della violenza fascista. Per questo,saremo con i sindacati in Piazza San Giovanni non con simboli di partito ma con il tricolore”. Lo afferma il segretario del Pd, Enrico, in riferimentomanifestazione che si terrà a Roma il prossimo 16 ottobre. L'articolo L'Opinionista.

