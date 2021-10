Letta: 'Meloni alleata della destra che mette il veto sul Pnrr e che vuole distruggere l'Europa' (Di giovedì 14 ottobre 2021) La destra in Europa e in Italia si sta scavando la fossa da sola con l'atteggiamento ostile che ha dimostrato nei confronti del Pnrr, il piano di ripresa europeo. "Due governi in Europa hanno posto il ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laine in Italia si sta scavando la fossa da sola con l'atteggiamento ostile che ha dimostrato nei confronti del, il piano di ripresa europeo. "Due governi inhanno posto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta Meloni Letta: 'Meloni alleata della destra che mette il veto sul Pnrr e che vuole distruggere l'Europa' ... il partito postfranchista Vox in Spagna, dalla cui piazza abbiamo visto il video della Meloni, e ... Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Partito democratico, parlando a Caserta nel corso di una ...

"Una molotov alla Cgil. E la Meloni...": tweet choc della Morani ... "Cosa ne pensa Letta di questo modo indegno di fare propaganda da parte del suo partito?", ha fatto presente Giorgia Meloni attraverso la sua pagina Facebook . I toni di questa campagna elettorale, ...

Scontri Green pass, Letta: "Meloni cerca di coprire le sue responsabilità" TGCOM Enrico Letta ‘Caserta è importante’ Carlo Marino , sindaco di Caserta , ha aperto l’incontro con queste dichiarazioni “Abbiamo costruito anche una programmazione per i Fondi 2021-2027, stiamo costruendo un’alternativa alla Lega con un p ...

Fdi: Meloni domani al Ghetto di Roma per vittime rastrellamento nazifascista Roma, 14 ott. (Adnkronos) - A seguito di una cordiale telefonata alla presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente Giorgia Meloni annuncia che domani una delegazione di par ...

