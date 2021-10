Letta: «Il Green pass? Non si può bloccare il paese per una piccola minoranza» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha parlato in vista della manifestazione No Green pass prevista per sabato 16 ottobre. «Spero che il paese non si paralizzi, perché la responsabilità sarebbe di una piccola minoranza», ha detto ai microfoni di Radio 1. «Non si capisce perché qualcuno che non vuole vaccinarsi debba bloccare il paese: è una motivazione non reale, che non esiste, che non ha senso». Sulle critiche arrivate dall’opposizione e da Matteo Salvini all’operato di Luciana Lamorgese, ha commentato: «È evidente che sull’ordine pubblico ci sono state delle falle, ma gli attacchi della Meloni sono stati strumentali, è un modo per coprire le responsabilità che ora si cerca di scaricare su Lamorgese». Cosa fare, dunque, per evitare ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il segretario del Partito democratico Enricoha parlato in vista della manifestazione Noprevista per sabato 16 ottobre. «Spero che ilnon si paralizzi, perché la responsabilità sarebbe di una», ha detto ai microfoni di Radio 1. «Non si capisce perché qualcuno che non vuole vaccinarsi debbail: è una motivazione non reale, che non esiste, che non ha senso». Sulle critiche arrivate dall’opposizione e da Matteo Salvini all’operato di Luciana Lamorgese, ha commentato: «È evidente che sull’ordine pubblico ci sono state delle falle, ma gli attacchi della Meloni sono stati strumentali, è un modo per coprire le responsabilità che ora si cerca di scaricare su Lamorgese». Cosa fare, dunque, per evitare ...

Advertising

Adnkronos : #GreenpassObbligatorio, Letta: 'Bloccare Paese per #novax? Non esiste'. - Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd, Enrico Letta, 'se vinciamo a Roma e Torino è un trionfo'. Sul Green pass il segretario avver… - MediasetTgcom24 : Scontri Green pass, Letta: reagire subito, sciogliere Forza Nuova #letta - Sissi48353305 : RT @Agenzia_Ansa: Il segretario del Pd, Enrico Letta, 'se vinciamo a Roma e Torino è un trionfo'. Sul Green pass il segretario avverte: 'S… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #GreenpassObbligatorio, Letta: 'Bloccare Paese per #novax? Non esiste'. -