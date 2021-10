Letta come Confindustria: “Tamponi gratis? Uguale a condono per gli evasori fiscali” (Video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Enrico Letta, dì qualcosa di sinistra! Niente da fare. Mentre portuali, camionisti e financo i lavoratori dell’aeronautica militare protestano contro il green pass, il leader del Pd è completamente appiattito sulle posizioni di Confindustria: per lui chi non ha il green pass e vuole i Tamponi gratis è come un evasore fiscale. Letta: “Tamponi gratis? Ne ho parlato coi sindacati, cogli industriali …” “I Tamponi gratis per chi non vuole vaccinarsi? Mi ricorda i condoni per chi non paga le tasse. E i fessi saremmo poi sempre noi”: questo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta. Che lo ribadisce anche in un intervento a Radio Immagina: “Il tampone gratuito è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Enrico, dì qualcosa di sinistra! Niente da fare. Mentre portuali, camionisti e financo i lavoratori dell’aeronautica militare protestano contro il green pass, il leader del Pd è completamente appiattito sulle posizioni di: per lui chi non ha il green pass e vuole iun evasore fiscale.: “? Ne ho parlato coi sindacati, cogli industriali …” “Iper chi non vuole vaccinarsi? Mi ricorda i condoni per chi non paga le tasse. E i fessi saremmo poi sempre noi”: questo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico. Che lo ribadisce anche in un intervento a Radio Immagina: “Il tampone gratuito è ...

Advertising

fattoquotidiano : Green pass, Letta: “Ripartenza merito dei vaccini. Tampone gratuito? Come i condoni per chi non paga le tasse” - Adnkronos : #Letta: 'Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse'. Ma #Salvini insiste: 'Tamponi rapidi e g… - Donzelli : Non abbiamo sentito parole chiare da #Letta su #Provenzano. Si dissoci apertamente o non può guidare un Partito che… - ItaTvfan : @Adnkronos Già detta #Letta oggi...prego non copiare le..... Ma come mai in tutta Eu e nel mondo del #greenpass no… - soteros1 : RT @Signorasinasce: #Letta: “Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica .Deve essere p… -