Leonardo Vitale | arrestato l’assassino del celebre madonnaro di Lecce

Leggi su ck12

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È statodi, ildimorto l’11 ottobre dopo essere finito in coma in seguito all’aggressione., il famosodi, ha perso la vita l’11 ottobre in seguito ad una grave aggressione. Polizia (Getty Images)L’artista era stato trovato privo di sensi nella notte del 5 ottobre su una via del centro di, con la testa coperta di sangue e derubato del cellulare e dei suoi attrezzi.successivamente era stato trasportato in ospedale Vito Fazzi: è morto dopo sei giorni in coma con un forte trauma cranico.aveva 69 anni ed era originario di ...