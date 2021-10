L'ennesima sfida di Petrosyan: c'é Banchamek per il titolo mondiale di ONE Championship (Di giovedì 14 ottobre 2021) Molti lo hanno già definito il più grande evento nella storia della Kickboxing. One Championship: First Strike andrà in scena domani a Singapore dalle 14.30 ora italiana (visibile in chiaro sulla app ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Molti lo hanno già definito il più grande evento nella storia della Kickboxing. One: First Strike andrà in scena domani a Singapore dalle 14.30 ora italiana (visibile in chiaro sulla app ...

Cortocircuito - Teatro Argot Studio E presenterà al pubblico romano 3 delle sue nuove creazioni: Il Bambolo, un testo originale di Irene Petra Zani, interpretato da Linda Caridi per la regia di Giampiero Judica, è un'ennesima sfida nel ...

L’ennesima sfida di Petrosyan: c’é Banchamek per il titolo mondiale di ONE Championship La Gazzetta dello Sport Putignano aderisce all'ennesima mappatura dei carnevali d’Italia e del Mondo Putignano Ba - Il Carnevale di Putignano, il più lungo d’Europa e il più antico d’Italia con i suoi 627 anni di storia, ci rirpova e aderisce ad un nuovo progetto denominato: “Carnevale globale ovvero ...

GF Vip: nuova lite tra Soleil e Raffaella Raffaella Fico e Soleil Sorge in queste ore hanno dato vita ad un nuovo scontro. L’ennesima discussione delle due, però, è nata in ...

