L' emozione di Shatner nello Spazio | il capitano Kirk si commuove

Advertising

sararigby7 : RT @natalinagermi: Oggi un'emozione grandissima il mio Capitano ha volato nello spazio...a 90 anni ci stupisce ancora... Shatner Kirk. #Bl… - monicaognitanto : RT @natalinagermi: Oggi un'emozione grandissima il mio Capitano ha volato nello spazio...a 90 anni ci stupisce ancora... Shatner Kirk. #Bl… - natalinagermi : Oggi un'emozione grandissima il mio Capitano ha volato nello spazio...a 90 anni ci stupisce ancora... Shatner Kirk… -

Ultime Notizie dalla rete : emozione Shatner

Lo spettacolo della Terra vista dallo Spazio ha emozionato Williamfino alle lacrime. Lo stupore dell'attore 90enne, interprete dello storico capitano Kirk in Star Trek, qui mentre ammira il nostro Pianeta durante il volo suborbitale con la Blue Origin di ...A 90 anni, il celebre capitano Kirk di Star Trek diventato l uomo pi anziano a essere andato in orbita. Williamscoppiato in lacrime dopo essere diventato la persona pi anziana ad aver mai raggiunto lo ...Milano, 14 ott. (askanews) - Lo spettacolo della Terra vista dallo Spazio ha emozionato William Shatner fino alle lacrime. Lo stupore ...Fra pochi anni l’avventura nello spazio sarà un viaggio alla portata di tutti. Andare dieci minuti in orbita ad ammirare la crosta terrestre, come il ...