L’eleganza di Ambra Angiolini | “Esiste per tutti il giorno zero”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sonodalla parte dima dopo il tradimento di Allegri e la difesa di sua figlia Jolanda lei non ha bisogno di nessun altro avvocato.sceglie una citazione, la recita al termine della trasmissione di Radio Capital e il riferimento al suo ex compagno sembra ovvio. Laha scelto di essere se stessa, di rispondere ma dall’alto della sua eleganza; l’ha fatto anche davanti alle risatine di Valerio Stafelli. Quante donne avrebbero reagito come lei alla consegna di un tapiro dopo un tradimento davanti a? Forse molte hanno anche riso come Vanessa Incontrada, ma non siamo tutte uguali. Mentre aspettiamo le scuse di qualcuno, certi che arriveranno,dice tutto con poche frasi. La citazione di ...