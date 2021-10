L'edizione non sarà solo al Lingotto, ma la versione OFF coinvolgerà tutto il Piemonte (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutte le star fan dei libri guarda le foto La cultura torna protagonista a Torino grazie alla 33° edizione del Salone Internazionale del Libro, che si apre ufficialmente oggi – e durerà fino al 18 ottobre – a Lingotto Fiere con l’inaugurazione istituzionale alle 10:15 e la lectio di apertura della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie alle 12:30. Leggi anche › Il Salone internazionale del libro di Torino tornerà in presenza dal 14 al 18 ottobre Alla cerimonia inaugurale ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutte le star fan dei libri guarda le foto La cultura torna protagonista a Torino grazie alla 33°del Salone Internazionale del Libro, che si apre ufficialmente oggi – e durerà fino al 18 ottobre – aFiere con l’inaugurazione istituzionale alle 10:15 e la lectio di apertura della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie alle 12:30. Leggi anche › Il Salone internazionale del libro di Torino tornerà in presenza dal 14 al 18 ottobre Alla cerimonia inaugurale ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : @ASardy96 @Martina11043191 Perché la regia gli aveva detto che quella tonalità non mi donava e mi spegneva .. alla… - fabiochiusi : Stanno nel suo partito, ma è la sinistra che li “valorizza”. Caro @Corriere, per l’edizione online dell’intervista… - IleDonati : @twxhddlstn Opinione che continuate a ripetere da settimane: vi sfugge il dettaglio che Giulia ha vinto la sua ediz… - IaiaSciacca : @itsmedanize Non ricordo queste discussioni la scorsa edizione. - TyKRabbitHole : RT @yaoitalia_it: Le news da @EdStarComics non sono ancora finite! Per festeggiare l'arrivo dell'autrice Meguru Hinohara-sensei, il manga… -