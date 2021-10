Lecce, artista di strada morto: 29enne arrestato. “L’ho strattonato per prendergli i soldi” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “L’ho strattonato per rapinarlo”. Sarebbe morto per questo Leonardo Vitale, il madonnaro di 69 anni di Oria trovato incosciente per strada con delle ferite al volto la notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso a Lecce e morto lunedì all’ospedale Vito Fazzi dove era stato operato d’urgenza. A confessare la rapina finita con l’artista che cade a terra battendo la testa un giovane di 29 anni, di nazionalità senegalese. Il presunto aggressore era stato portato in Questura nel pomeriggio di mercoledì ed è stato arrestato dopo aver confessato. Era stato identificato grazie ai filmati di alcune telecamere della zona a ridosso della stazione ferroviaria. Il 29enne avrebbe incontrato casualmente la vittima in un kebab ed era stato attirato da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “per rapinarlo”. Sarebbeper questo Leonardo Vitale, il madonnaro di 69 anni di Oria trovato incosciente percon delle ferite al volto la notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso alunedì all’ospedale Vito Fazzi dove era stato operato d’urgenza. A confessare la rapina finita con l’che cade a terra battendo la testa un giovane di 29 anni, di nazionalità senegalese. Il presunto aggressore era stato portato in Questura nel pomeriggio di mercoledì ed è statodopo aver confessato. Era stato identificato grazie ai filmati di alcune telecamere della zona a ridosso della stazione ferroviaria. Ilavrebbe incontrato casualmente la vittima in un kebab ed era stato attirato da una ...

