League of Legends: ecco le nuove figures da Spin Master

Spin Master ha lanciato la sua prima collezione di figures della licenza di League of Legends: il gioco per PC più diffuso al mondo, prodotto da Riot Games. League of Legends è un pilastro del genere MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ed è un gioco di strategia in cui due squadre di cinque potenti campioni si affrontano per distruggere la base degli avversari. I giocatori possono scegliere tra oltre 150 campioni per effettuare giocate epiche e abbattere le torri nemiche mentre lottano per la vittoria. Chris Beardall, Presidente e Direttore commerciale di Spin Master, ha dichiarato: Siamo onorati di lanciare la nostra prima collezione di League of Legends, per offrire ai fan i loro campioni

