Le rivelazioni shock dell'ex star di iCarly, Jennette McCurdy: "Abusata fino a 17 anni da mia madre" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono rivelazioni shock quelle rilasciate dall'ex star di iCarly Jennette McCurdy , 29 anni, alla rivista People. L'attrice descrive nel dettaglio i ripetuti abusi fisici e psicologici subiti dalla sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sonoquelle rilasciate dall'exdi, 29, alla rivista People. L'attrice descrive nel dettaglio i ripetuti abusi fisici e psicologici subiti dalla sua ...

Advertising

1kikioz : RT @Letizia87695507: Oddio il fotografo e il mago ricominciano con 'rivelazioni shock' Il mago dirà che Marianna sarà Ozge,come per la spo… - Letizia87695507 : Oddio il fotografo e il mago ricominciano con 'rivelazioni shock' Il mago dirà che Marianna sarà Ozge,come per la… - giornibuoni : no vabbè rivelazioni shock - strelopi : le rivelazioni shock sempre il giorno prima di votare - AbiBebiDj : @ValeSantaSubito guardi questo video. Rivelazioni shock.. qualcosa si muove -