Le parole di Francesco Totti al padre scomparso che emozionano tutti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Francesco Totti torna a scrivere al padre morto per il Covid nel giorno in cui si celebra l'anniversario della sua morte. Il 12 ottobre, infatti, il signor Enzo si è spento all'ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus. Un messaggio sintetico che racchiude tutto l'amore del calciatore per quell'uomo che è stato mentore umano e professionista, quello condiviso da Francesco. Ci sono due foto: nella prima, Francesco e papà Enzo sono immortalati in un istantanea dell'infanzia, quando il Capitano era ancora un bambino; nella seconda l'ex attaccante viene fotografato in lacrime sul campo di calcio mentre guarda in tribuna. Il messaggio "Un anno senza di te" è accompagnato dal messaggio. Leggi anche: Gf Vip, Katia Ricciarelli e la notte di passione con Giucas Casella: "Mi aveva ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021)torna a scrivere almorto per il Covid nel giorno in cui si celebra l'anniversario della sua morte. Il 12 ottobre, infatti, il signor Enzo si è spento all'ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus. Un messaggio sintetico che racchiude tutto l'amore del calciatore per quell'uomo che è stato mentore umano e professionista, quello condiviso da. Ci sono due foto: nella prima,e papà Enzo sono immortalati in un istantanea dell'infanzia, quando il Capitano era ancora un bambino; nella seconda l'ex attaccante viene fotografato in lacrime sul campo di calcio mentre guarda in tribuna. Il messaggio "Un anno senza di te" è accompagnato dal messaggio. Leggi anche: Gf Vip, Katia Ricciarelli e la notte di passione con Giucas Casella: "Mi aveva ...

Advertising

Tg1Rai : 'Meno armi, più cibo - più vaccini, meno fucili'. Parole forti di Papa Francesco alla preghiera per la pace, organi… - francesco_terry : @nonnarita50 Veramente! Sono rimasto per un attimo perplesso e senza parole. Poi ho valutato l'età dell'impiegato e… - MisterRockin : Da ascoltare, parole di verità di Francesco Toscano. - RadioTigullio : Ore 10 Livio e Francesco questa mattina vi tengono compagnia con 'Sunrise' appuntamento quasi quotidiano un orett… - Millyzampa87 : @xbrsmile ma veramente le rompono le palle perchè è in rapporti con Francesco? Io sono senza parole. -