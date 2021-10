"Le aziende paghino i tamponi", chiedono i sindacati a Draghi. Il governo ci pensa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il governo valuterà di porre a carico delle aziende i tamponi dei propri dipendenti. Lo confermano i segretari di Cgil, Cisl e Uil al termine di un incontro di circa 30 minuti avuto a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La proposta era stata avanzata dai sindacati durante la riunione anche in relazione alla scelta di alcune aziende del porto di Genova di pagare i tamponi ai propri dipendenti. “Sarebbe molto importante che le imprese tutte, e non solo qualcuna come sta succedendo, si assumessero l’onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori”, ha commentato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro. Altro tema, il prezzo dei tamponi, su cui ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilvaluterà di porre a carico delledei propri dipendenti. Lo confermano i segretari di Cgil, Cisl e Uil al termine di un incontro di circa 30 minuti avuto a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario, e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La proposta era stata avanzata daidurante la riunione anche in relazione alla scelta di alcunedel porto di Genova di pagare iai propri dipendenti. “Sarebbe molto importante che le imprese tutte, e non solo qualcuna come sta succedendo, si assumessero l’onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori”, ha commentato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro. Altro tema, il prezzo dei, su cui ...

Advertising

Francesco_Stati : 'I tamponi? Li paghino le aziende' Così i sindacati al governo, che ci pensa in vista del Cdm di domani. Ne parlo q… - ilfoglio_it : L'incontro di Cgil, Cisl e Uil con Draghi e Orlando. Al centro del dibattito la sicurezza sul lavoro in vista del d… - Agenzia_Dire : Il leader della #Cgil Maurizio #Landini chiede al #governo di abbassare i costi dei #tamponi in vista dell'obbligo… - vvoxonline : #GreenpassObbligatorio: il leader #CGIL #Landini chiede abbassamento del costo #tamponi e #tamponigratis per i dipe… - boni_franco : RT @tdrclaudio: I Sindacati si arrendono ai fascisti e Novax . Tamponi quasi senza costi e aziende paghino i tamponi ai Novax . Noi vaccina… -