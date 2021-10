Lazio-Inter, Materazzi ricorda il 5 maggio: “siamo ripartiti dalle ceneri di quella sconfitta” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si avvicina il ritorno del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. In particolar modo grande attesa per la sfida tra Lazio e Inter, gara per le zone alte della classifica. Sono passati quasi 20 anni da quel 5 maggio del 2002 con la sconfitta dell’Inter contro la Lazio che condannò l’Inter per la corsa scudetto. Marco Materazzi alla presentazione della nuova collezione ‘Nava for Inter’ ha ricordato quei momenti: “dalle ceneri di quella sconfitta siamo ripartiti e anno dopo anno abbiamo costruito qualcosa di importante. Quello è stato il mio primo anno e l’ultimo sapete tutti come è andato a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si avvicina il ritorno del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. In particolar modo grande attesa per la sfida tra, gara per le zone alte della classifica. Sono passati quasi 20 anni da quel 5del 2002 con ladell’contro lache condannò l’per la corsa scudetto. Marcoalla presentazione della nuova collezione ‘Nava for’ hato quei momenti: “die anno dopo anno abbiamo costruito qualcosa di importante. Quello è stato il mio primo anno e l’ultimo sapete tutti come è andato a ...

