ROMA - Ciro Immobile recuperato per l'Inter, la buona novella è arrivata ieri pomeriggio quando si è allenato in gruppo svolgendo tutta la seduta . Prima volta in campo con i compagni dopo l'...

Ftbnews24 : ????? #Da Immobile a Theo Hernandez, la Serie A “infortunata” riapre i battenti #Lazio verso #BolognaLazio #SerieA… - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile ok. Ma c’è l’ipotesi staffetta - infoitsalute : Lazio, Immobile ok. Ma c’è l’ipotesi staffetta - sportli26181512 : Lazio, Immobile ok. Ma c’è l’ipotesi staffetta: L’attaccante è recuperato, lavora a pieno regime. Sarri però, dovrà… - stefanomassari0 : @LapoDeCarlo1 Come al solito una realtà parallela, alla Lazio mancheranno i 2 giocatori migliori, Acerbi e Immobile. -