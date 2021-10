Lazio, Binance è il nuovo sponsor: accordo da 30 milioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Finalmente anche la Lazio avrà lo sponsor sulla propria divisa di gioco. A renderlo noto è stata la stessa società biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “La Lazio è lieta di annunciare un accordo di partnership con Binance, che diventa il nuovo Main Jersey sponsor del Club. Binance è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, con milioni di utenti in tutto il mondo. La partnership tra Binance e Lazio come Main Jersey sponsor ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30 milioni di euro. Il brand Binance ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Finalmente anche laavrà losulla propria divisa di gioco. A renderlo noto è stata la stessa società biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “Laè lieta di annunciare undi partnership con, che diventa ilMain Jerseydel Club.è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, condi utenti in tutto il mondo. La partnership tracome Main Jerseyha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30di euro. Il brand...

