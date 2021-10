Lawrence Stroll: “Nella mia Aston Martin meno pressioni per Vettel” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo un periodo frenetico e difficile in Ferrari, Sebastian Vettel ha riacquisito la tranquillità in Aston Martin. È stato Lawrence Stroll, miliardario canadese, a parlare della voglia del pilota tedesco di avere meno pressioni. Un grande vantaggio, ovviamente, per la scuderia in verde che potrà avvalersi di un quattro volte campione del mondo. Ecco le parole di Lawrence Stroll Ecco le parole di Lawrence Stroll intervistato nel podcast ufficiale della F1, Beyond The Grid: “L’incontro tra me e Sebastian è stato perfetto per entrambi, ci conoscevamo da un po’ di tempo e lui comprende molto bene la mia passione e i miei piani per la squadra. La trasformazione dell’Aston ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo un periodo frenetico e difficile in Ferrari, Sebastianha riacquisito la tranquillità in. È stato, miliardario canadese, a parlare della voglia del pilota tedesco di avere. Un grande vantaggio, ovviamente, per la scuderia in verde che potrà avvalersi di un quattro volte campione del mondo. Ecco le parole diEcco le parole diintervistato nel podcast ufficiale della F1, Beyond The Grid: “L’incontro tra me e Sebastian è stato perfetto per entrambi, ci conoscevamo da un po’ di tempo e lui comprende molto bene la mia passione e i miei piani per la squadra. La trasformazione dell’...

