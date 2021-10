Lavoro, blocco dei licenziamenti prolungato fino a fine anno per le pmi. Le aziende sospese per violazione di norme sulla sicurezza dovranno pagare comunque gli stipendi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il governo varerà venerdì l’annunciato decreto con nuovi strumenti per contrastare le morti sul Lavoro. Confermata poi la proroga della cassa integrazione Covid (gratuita) per ulteriori 13 settimane per le imprese del terziario, dei servizi e del tessile-moda che hanno terminato quelle autorizzabili, in modo da “gestire l’uscita graduale del blocco dei licenziamenti” come anticipato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. Il blocco, per tutti i settori che ottengono la nuova cig Covid, non scadrà il 31 ottobre come previsto ma sarà prolungato dunque fino alla fine dell’anno, con il benestare di Confindustria. Con 13 settimane si dovrebbe arrivare agevolmente a gennaio, quando finalmente sarà operativa la riforma degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il governo varerà venerdì l’annunciato decreto con nuovi strumenti per contrastare le morti sul. Confermata poi la proroga della cassa integrazione Covid (gratuita) per ulteriori 13 settimane per le imprese del terziario, dei servizi e del tessile-moda che hterminato quelle autorizzabili, in modo da “gestire l’uscita graduale deldei” come anticipato dal ministro delAndrea Orlando. Il, per tutti i settori che ottengono la nuova cig Covid, non scadrà il 31 ottobre come previsto ma saràdunquealladell’, con il benestare di Confindustria. Con 13 settimane si dovrebbe arrivare agevolmente a gennaio, quando finalmente sarà operativa la riforma degli ...

