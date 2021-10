Lavora con Cplay, le selezioni sono ancora aperte (Di giovedì 14 ottobre 2021) sono ancora aperte le selezioni per il ruolo di " Informatore sui contenuti Cplay e sul Gioco Responsabile ". Un'opportunità di Lavorare, operando nel mondo dei " Giochi ", come partner di una ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021)leper il ruolo di " Informatore sui contenutie sul Gioco Responsabile ". Un'opportunità dire, operando nel mondo dei " Giochi ", come partner di una ...

Advertising

marcodimaio : Piena sintonia con le parole del capo dello stato #Mattarella, che, in visita in #Germania, ha detto: “L'Europa del… - 14_lumina : RT @valy_s: Portuale #Trieste “Come mai solo l’Italia ha l’obbligo del #greenpass? La ns protesta è significativa, perché qui si lavora con… - Niko_VI : RT @valy_s: Portuale #Trieste “Come mai solo l’Italia ha l’obbligo del #greenpass? La ns protesta è significativa, perché qui si lavora con… - ioeilmiomare : RT @valy_s: Portuale #Trieste “Come mai solo l’Italia ha l’obbligo del #greenpass? La ns protesta è significativa, perché qui si lavora con… - PaolaAnna8 : RT @AngeloMarQin: @ArmoniosiAccent Ma gli Avvocati, i Magistrati, I professori, i 'politici', gli eruditi in generale, che magari guardavan… -