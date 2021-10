L'Australia costruirà un'astromobile per la missione lunare dellla Nasa del 2026 (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - L'Australia costruirà un astromobile per una missione della Nasa sulla luna prevista per il 2026. Lo ha annunciato il primo ministro Australiano, Scott Morrison, sottolineando che è la prima volta che il paese oceanico collabora a un tale progetto. L'astromobile semi-autonomo raccoglierà campioni di suolo lunare contenenti ossidi, mentre la Nasa cercherà, con un team separato, di estrarre ossigeno dalla superficie del satellite terrestre. Questo lavoro fa parte di un progetto aerospaziale della Nasa che mira a stabilire colonie umane sulla luna in futuro per sostenere le prossime missioni su Marte. "Questa è un'incredibile opportunità per l'Australia di avere successo nel ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - L'unper unadellasulla luna prevista per il. Lo ha annunciato il primo ministrono, Scott Morrison, sottolineando che è la prima volta che il paese oceanico collabora a un tale progetto. L'semi-autonomo raccoglierà campioni di suolocontenenti ossidi, mentre lacercherà, con un team separato, di estrarre ossigeno dalla superficie del satellite terrestre. Questo lavoro fa parte di un progetto aerospaziale dellache mira a stabilire colonie umane sulla luna in futuro per sostenere le prossime missioni su Marte. "Questa è un'incredibile opportunità per l'di avere successo nel ...

