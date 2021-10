Latina: senza patente non si ferma all’Alt dei Carabinieri, poi va in caserma e finge il furto dell’auto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati. In particolare, numerose pattuglie sono impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale. Non si ferma all’Alt dei Carabinieri e scappa Nella giornata di martedì 12 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Sabotino hanno deferito in stato di libertà M.Q., classe 1991. Il 30enne era alla guida della propria autovettura nonostante fosse stato già colpito da un provvedimento di sospensione della patente di guida fino al prossimo 31 dicembre. Ma non solo. Il ragazzo è stato intercettato, nel corso di un controllo alla circolazione stradale da parte dei militari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere daidel Comando Provinciale difinalizzati alla prevenzione dei reati. In particolare, numerose pattuglie sono impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale. Non sideie scappa Nella giornata di martedì 12 ottobre, idella Stazione diBorgo Sabotino hanno deferito in stato di libertà M.Q., classe 1991. Il 30enne era alla guida della propria autovettura nonostante fosse stato già colpito da un provvedimento di sospensione delladi guida fino al prossimo 31 dicembre. Ma non solo. Il ragazzo è stato intercettato, nel corso di un controllo alla circolazione stradale da parte dei militari ...

Advertising

CorriereCitta : Latina: senza patente non si ferma all’Alt dei Carabinieri, poi va in caserma e finge il furto dell’auto - Lquared : @OGiannino Oscar però bisogna dire che città come Latina sono nate solo grazie al fascismo. Senza ad oggi non esist… - kingigior : @zona_bianca @VittorioSgarbi Favoloso vitto’ stasera alla zanzara che hai messo alla gogna @DAVIDPARENZO sul palco… - infoitsalute : LATINA. SENZA PATENTE FUGGE ALL'ALT, POI SPORGE FALSA DENUNCIA PER EVITARE LA SANZIONE: DENUNCIATO - ayellowlamp : inn0cenzo hanno rinviato america latina perché sanno che nei miei video classifica di fine anno ho sempre bisogno d… -