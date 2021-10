Landini: “Saranno potenziati gli ispettorati del lavoro” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Usciamo da questo incontro con notizie positive. Il decreto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro contiene richieste importanti, a partire dal potenziamento delle assunzioni e della dotazione di organico negli ispettorati del lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Usciamo da questo incontro con notizie positive. Il decreto sulla sicurezza sui luoghi dicontiene richieste importanti, a partire dal potenziamento delle assunzioni e della dotazione di organico neglidel”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Landini: “Saranno potenziati gli ispettorati del lavoro” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Landini: “Saranno potenziati gli ispettorati del lavoro” - - NascHome : RT @MaleficoRojo: Nonostante le proteste di #Salvini, #Meloni e #Landini non ci saranno #tamponi sulle spalle di noi lavoratori, chi crede… - settimiobro : RT @MaleficoRojo: Nonostante le proteste di #Salvini, #Meloni e #Landini non ci saranno #tamponi sulle spalle di noi lavoratori, chi crede… - FerroFiordi : RT @MaleficoRojo: Nonostante le proteste di #Salvini, #Meloni e #Landini non ci saranno #tamponi sulle spalle di noi lavoratori, chi crede… -