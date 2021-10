Landini: “Il governo tagli i costi dei tamponi per i lavoratori” (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Abbiamo colto l'occasione per segnalare al governo che rispetto alle questioni che riguardano il green pass e' il momento di andare su una strada che introduca un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito di imposta che permetta alle imprese, su tutte le spese di sanificazione, di affrontare questa questione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Abbiamo colto l'occasione per segnalare alche rispetto alle questioni che riguardano il green pass e' il momento di andare su una strada che introduca un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito di imposta che permetta alle imprese, su tutte le spese di sanificazione, di affrontare questa questione". L'articolo .

Advertising

diMartedi : #Landini: 'La manifestazione che facciamo sabato non è solo contro tutti i fascismi, ma anche per dare risposte. Do… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato oggi al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini,… - cjmimun : Landini, governo tagli costi tamponi, imprese li paghino - Beatric09656317 : RT @marieta99044909: Il governo non ci aumenta le tasse in cambio Landini ci vuol far pagare i tamponi ai no vax. Il mondo a rovescio - agodandaniela : RT @fuffa46: @mariolavia Il sindacato si rende conto che con il suo rifiuto del green pass ha influenzato probabilmente migliaia di lavora… -