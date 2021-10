L'agente di Meret è stato chiaro: il Napoli può fare solo una cosa per sbloccare il rinnovo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo le parole di Federico Pastorello, noto agente tra gli altri di Alex Meret, ieri ha parlato ai giornalisti anche del suo assistito al Napoli: ha fatto il punto della situazione, ha chiarito che il dualismo con David Ospina è assolutamente comprensibile ma resta un ostacolo verso il rinnovo. Verosimilmente, bisognerà capire quali sono i piani del Napoli soprattutto per il portiere colombiano. Meret ha bisogno di certezze, ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport. "È da un po' che il Napoli sta provando a trovare la quadra per il rinnovo del contratto del portiere della Nazionale. Già perché il club azzurro lo considera un patrimonio da blindare soprattutto in virtù del talento puro, dei 24 anni d'età e di un investimento vicino ai 25 milioni di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo le parole di Federico Pastorello, nototra gli altri di Alex, ieri ha parlato ai giornalisti anche del suo assistito al: ha fatto il punto della situazione, ha chiarito che il dualismo con David Ospina è assolutamente comprensibile ma resta un ostacolo verso il. Verosimilmente, bisognerà capire quali sono i piani delsoprattutto per il portiere colombiano.ha bisogno di certezze, ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport. "È da un po' che ilsta provando a trovare la quadra per ildel contratto del portiere della Nazionale. Già perché il club azzurro lo considera un patrimonio da blindare soprattutto in virtù del talento puro, dei 24 anni d'età e di un investimento vicino ai 25 milioni di ...

