Advertising

Gazzetta_NBA : La verità di Irving: “Vi spiego perché non mi sono vaccinato”#Nba - GiaGianmarco : @FedTurris2 Il confine tra verità e interpretazione è labile per certi personaggi. La macchina propagandistica dell… -

Ultime Notizie dalla rete : verità Irving

La Gazzetta dello Sport

la promessa ? 'Devo usare la mia voce per dire la mia- spieganella diretta - . Nessuno può dirottare la mia voce. Non credete che voglia smettere per un obbligo vaccinale. Non credete ......laè che in questo sport vale la regola del 'next man up' : se un giocatore non può giocare, se ne fa avanti un altro e si va con lui'. Se i Nets dovessero presentarsi al via senza(o ...