La tutela della biodiversità può contare su un nuovo alleato: la rete elettrica di E-Distribuzione. Le linee non sono più un pericolo per la sopravvivenza dell’avifauna (Di giovedì 14 ottobre 2021) La cicogna bianca, il grifone sardo, il gufo reale, il falco grillaio, il capovaccaio e il nibbio reale sono solo alcune delle specie di volatili che rischiano di sparire dai cieli italiani. Le cause ovviamente sono molteplici. Tra queste, anche la presenza di linee elettriche con le quali gli uccelli rischiano accidentalmente di venire a contatto. Rischi verso i quali E-Distribuzione, che gestisce chilometri e chilometri di rete a bassa e media tensione in Italia, ha da tempo ha messo in campo azioni concrete e sostenibili per far sì che l’infrastruttura elettrica, da potenziale pericolo per la sopravvivenza dell’avifauna, si trasformi in una valida opportunità per proteggere le specie in pericolo e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) La cicogna bianca, il grifone sardo, il gufo reale, il falco grillaio, il capovaccaio e il nibbio realesolo alcune delle specie di volatili che rischiano di sparire dai cieli italiani. Le cause ovviamentemolteplici. Tra queste, anche la presenza dielettriche con le quali gli uccelli rischiano accidentalmente di venire a contatto. Rischi verso i quali E-, che gestisce chilometri e chilometri dia bassa e media tensione in Italia, ha da tempo ha messo in campo azioni conce sostenibili per far sì che l’infrastruttura, da potenzialeper la, si trasformi in una valida opportunità per proteggere le specie ine ...

