La Spagna e Guardiola perdono Ferran Torres: frattura al piede (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ferran Torres ai box almeno per un mese e mezzo. Secondo Marca, l'attaccante della Spagna e del Manchester City ha riportato una lieve frattura al piede destro in occasione dei recenti impegni di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021)ai box almeno per un mese e mezzo. Secondo Marca, l'attaccante dellae del Manchester City ha riportato una lievealdestro in occasione dei recenti impegni di ...

Advertising

sportli26181512 : La Spagna e Guardiola perdono #FerranTorres: frattura al piede: L’attaccante del Manchester City dovrà stare fuori… - serieAnews_com : L'attaccante spagnolo Ferran #Torres è stato in passato ad un passo dalla #Juventus. La sua carriera è stata oltre… - segnaleorario : @RudiGhedini Tipo che ieri sera la Spagna a un certo punto meritava di andare ai supplementari per la presunzione '… - mniwa_6 : RT @MFleebaag: Comunque la Spagna grandissima squadra, ci hanno letteralmente pisciato in testa per 45 minuti indipendentemente dai 2 demen… - MFleebaag : Comunque la Spagna grandissima squadra, ci hanno letteralmente pisciato in testa per 45 minuti indipendentemente da… -