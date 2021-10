La solitudine della bellezza: i mille fantasmi di Nico (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Bisogna sempre tenere una cipolla in casa, casomai dovessi cucinare qualcosa». Di tutte le persone al mondo, Nico è l’ultima a cui si penserebbe di attribuire questa citazione che, a differenza di molte leggende che la riguardano, stranamente è vera. La scena della fellatio a Jim Morrison in ascensore nel film di Oliver Stone sui Doors invece è falsa ed è un esempio tipico di distorsione della sua immagine: da artista a groupie. Quando si tratta di Nico, più si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Bisogna sempre tenere una cipolla in casa, casomai dovessi cucinare qualcosa». Di tutte le persone al mondo,è l’ultima a cui si penserebbe di attribuire questa citazione che, a differenza di molte leggende che la riguardano, stranamente è vera. La scenafellatio a Jim Morrison in ascensore nel film di Oliver Stone sui Doors invece è falsa ed è un esempio tipico di distorsionesua immagine: da artista a groupie. Quando si tratta di, più si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

