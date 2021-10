La solita tecnica | lo abbraccia e gli sfila il Rolex | denunciata una donna rumena

(Di giovedì 14 ottobre 2021) PESARO - Laera quella dell'abbraccio, il risultato era il furto di unda 10 mila euro. I carabinieri della stazione di Pesaro hanno denunciato unadi 34 anni residente in Toscana ...

corriereadriatico.it

PESARO - La tecnica era quella dell'abbraccio, il risultato era il furto di un Rolex da 10 mila euro. I carabinieri della stazione di Pesaro hanno denunciato una rumena di 34 anni residente in Toscana che lo ...