La sinistra al delirio contro FdI anche in Europa, Fitto: “Uso vergognoso delle istituzioni Ue” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Vergnoso uso delle istituzioni europee per delegittimare FdI. Lo denuncia il copresidente del gruppo Ecr Raffaele Fitto. La sinistra è disposta a tutto per proseguire nella campagna d’odio contro Giorgia Meloni e il primo partito d’Italia. La trance agonistica della sinistra contro la destra travalica ora i confini. E’ molto grave “che i fatti avvenuti a Roma sabato scorso, con l’assalto alla sede della Cgil da parte di un manipolo di dimostranti guidati da esponenti di Forza Nuova, approdino a Strasburgo”. Accade l’inverosimile. Alla seduta plenaria del Parlamento Europeo, la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici a Bruxelles ha deciso l’ordine della prossima settimana. Quale sarà il tema? Lo racconta Fitto. Fitto ( FdI ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Vergnoso usoeuropee per delegittimare FdI. Lo denuncia il copresidente del gruppo Ecr Raffaele. Laè disposta a tutto per proseguire nella campagna d’odioGiorgia Meloni e il primo partito d’Italia. La trance agonistica dellala destra travalica ora i confini. E’ molto grave “che i fatti avvenuti a Roma sabato scorso, con l’assalto alla sede della Cgil da parte di un manipolo di dimostranti guidati da esponenti di Forza Nuova, approdino a Strasburgo”. Accade l’inverosimile. Alla seduta plenaria del Parlamento Europeo, la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici a Bruxelles ha deciso l’ordine della prossima settimana. Quale sarà il tema? Lo racconta( FdI ...

Ultime Notizie dalla rete : sinistra delirio Se questo è antifascismo, io sono la Monroe Nei due anni di delirio virale, abbiamo sentito di tutto e di più. Stiamo vivendo un tempo surreale ... Il discorso andrebbe ampliato, indubbiamente, estendendolo al ruolo dei partiti di sinistra e alla ...

Il sabato fascista e la malintesa nuova resistenza La sinistra, quella che si pensa "vera", li ha non di rado fraintesi per ribellioni socialmente ... Il giorno prima è un comico delirio, il giorno dopo è la persecuzione razzista). La cosa, dunque, si è ...

