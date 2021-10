La seconda gravidanza della make up guru LaCindina, tra ironia e leggerezza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cindy Sold di strada ne ha fatta, da quando era una beauty blogger molto apprezzata per i suoi make up scenografici su YouTube. Un’avventura iniziata quando aveva solo 17 anni e che l’ha portata, oggi a essere un’imprenditrice del settore bellezza, con un marchio di prodotti make up di cui è co-founder e un seguito foltissimo sui suoi canali social. LaCindina è entrata in un nuovo capitolo della sua vita, complice anche la relazione con il ballerino professionista Oskar Arauz, da cui presto avrà il suo secondo bambino, un maschietto. Victoria, la prima figlia di LaCindina avuta dall’ex compagno Michael Righini, è in attesa di diventare sorella maggiore: la piccola è presente sui canali social della madre con video e foto molto belli. Dal canto suo Cindy ha deciso di coinvolgere i ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cindy Sold di strada ne ha fatta, da quando era una beauty blogger molto apprezzata per i suoiup scenografici su YouTube. Un’avventura iniziata quando aveva solo 17 anni e che l’ha portata, oggi a essere un’imprenditrice del settore bellezza, con un marchio di prodottiup di cui è co-founder e un seguito foltissimo sui suoi canali social.è entrata in un nuovo capitolosua vita, complice anche la relazione con il ballerino professionista Oskar Arauz, da cui presto avrà il suo secondo bambino, un maschietto. Victoria, la prima figlia diavuta dall’ex compagno Michael Righini, è in attesa di diventare sorella maggiore: la piccola è presente sui canali socialmadre con video e foto molto belli. Dal canto suo Cindy ha deciso di coinvolgere i ...

