La scuola alternativa per le famiglie no-green pass: l’iniziativa in un paesino del Trevigiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una scuola alternativa per famiglie no-green pass. E’ stata aperta da pochi giorni a Povegliano, un Comune di cinquemila anime in provincia di Treviso, a pochi chilometri dal capoluogo. Si tratta di una iniziativa promossa da un’associazione no profit che ha lo scopo di promuovere la “solidarietà e la responsabilità sociale”, Real Human Rights, con sede a Gruaro, in provincia di Venezia. Non è passato inosservato in paese il via vai di genitori con i figli che al mattino imboccano via Venezia per raggiungere una casa che era disabitata da alcuni anni. I bambini restano, gli adulti tornano a prenderli dopo alcune ore. E così si è scoperto che in vicolo Zanella, con l’apertura della nuova sede dell’associazione in realtà è attiva una struttura educativa per bimbi di diversa età, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Unaperno-. E’ stata aperta da pochi giorni a Povegliano, un Comune di cinquemila anime in provincia di Treviso, a pochi chilometri dal capoluogo. Si tratta di una iniziativa promossa da un’associazione no profit che ha lo scopo di promuovere la “solidarietà e la responsabilità sociale”, Real Human Rights, con sede a Gruaro, in provincia di Venezia. Non èato inosservato in paese il via vai di genitori con i figli che al mattino imboccano via Venezia per raggiungere una casa che era disabitata da alcuni anni. I bambini restano, gli adulti tornano a prenderli dopo alcune ore. E così si è scoperto che in vicolo Zanella, con l’apertura della nuova sede dell’associazione in realtà è attiva una struttura educativa per bimbi di diversa età, ...

Advertising

96KittyLuke : RT @fviryjimin: @96KittyLuke Mi serve per scuola non fare l'alternativa billie. - fviryjimin : @96KittyLuke Mi serve per scuola non fare l'alternativa billie. - fundaroantonio : Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica: allegato modello di progettazione annuale, un esem… - ClaudioAjassa : RT @dv_htdcanbf: @MariuzzoAndrea Sbaglio o c’è uno spin in atto contro una cosiddetta scuola democratica che avrebbe sfornato orde di pigri… - cxxxx72 : @SkyTG24 L'unica alternativa è quella di Spagna, Germania, Norvegia, Danimarca , Svezia , Olanda etc etc etc NESS… -